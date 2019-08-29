Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Следить за межконтинентальными баллистическими ракетами на всех участках полета, фиксировать испытания систем противоракетной обороны и сопровождать космические запуски — корабли измерительного комплекса способны решать эти задачи в любой точке Мирового океана. Ровно 60 лет назад, в августе 1959-го, на Дальнем Востоке на службу заступили первые специализированные суда. Сегодня в строю только один такой корабль, однако есть планы по постройке новых. О развитии и перспективах спецфлота — в материале РИА Новости.

Арктический опыт

О разработке нового корабля измерительного комплекса проекта 18290 стало известно в 2016-м, когда Центральное конструкторское бюро "Айсберг" опубликовало отчет о заключении договора с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" на подготовку технического предложения по созданию системы электродвижения для привода гребных винтов.

Позже в ЦКБ "Айсберг" сообщили, что эскизный проект разработан и защищен. В рамках этого проекта сформулировали более 20 технических заданий и заключили столько же договоров со смежными организациями.

В октябре 2015-го приступили к формированию технического облика корабля. Подробности пока не раскрывают. Однако известно, что опытно-конструкторской работе присвоен шифр "Буер". Проектирование поручили именно ЦКБ "Айсберг".

Это бюро специализируется на мощных ледоколах для Арктики, судах снабжения и транспортных судах ледокольного типа. Значит, новый корабль измерительного комплекса, скорее всего, рассчитан на возможную эксплуатацию в арктической зоне.

Сегодня ВМФ России располагает всего одним кораблем такого типа — "Маршал Крылов" проекта 1914.1, поступивший в состав флота в 1990-м. Базируется судно на Тихоокеанском флоте в бухте Крашенинникова. При этом корабль может выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" Источник изображения: © Фото : пресс-служба Восточного военного округа

Океанский "маршал"

"Маршал Крылов" создавался для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов, поиска, спасения и эвакуации приводнившихся экипажей спускаемых космических аппаратов, обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов. Корабль проводит океанографические и гидрологические исследования, а также ретранслирует все виды информации.

Несколько лет назад "Маршал Крылов" прошел капитальный ремонт и глубокую модернизацию. Корабль получил новую станцию спутниковой связи для приема и передачи телеметрии при космических запусках, усовершенствовали системы измерительного комплекса, установили новый кормовой антенный комплекс. Естественно, обновили двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование, улучшили бытовые условия для экипажа. К слову, управляет и обслуживает корабль водоизмещением 23,7 тысячи тонн почти 350 человек.

Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Одна из запомнившихся операций "Маршала Крылова" — космическая миссия "Европа — Америка — 500", проведенная в 1992-м и приуроченная к 500-летию открытия Америки. Космический аппарат, запущенный в России, должен был доставить в США гуманитарный груз — в основном сувенирную продукцию. Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на орбиту спутник "Ресурс-500". В целях безопасности аппарат (точнее, капсула диаметром около двух метров) не приземлился, а приводнился в Тихом океане в 190 километрах от западного побережья США.

Запуск ракеты "Союз-2" со спутником военного назначения с космодрома Плесецк Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Уникальность этой миссии, несмотря на ее гуманитарный характер, заключалась не только в том, что отечественные ракетостроители на практике доказали возможность заброса с помощью ракеты на территорию США грузов. Выдающуюся эффективность аппаратуры продемонстрировал и экипаж "Маршала Крылова". С помощью комплекса поисковых радиотехнических средств моряки точно установили место приводнения капсулы, которую подняли на борт корабля и доставили в Сиэтл.

Позже "Маршал Крылов" осуществлял контроль за полетами боевых блоков перспективных межконтинентальных баллистических ракет, в том числе "Тополя" и "Булавы". Сейчас корабль выполняет задачи по обеспечению запусков космических аппаратов, крылатых и баллистических ракет, отслеживает пуски ракет-носителей с космодрома Восточный в Амурской области.

Учения по поиску и эвакуации космонавтов спускаемого аппарата на море во Владивостоке Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Надежное прикрытие

"Маршал Крылов" — один из двух кораблей, специально разработанных и построенных под задачи слежения за полетами космических аппаратов и межконтинентальных ракет. Раньше эти функции выполняли спецкорабли, переделанные из транспортных судов.

Первые корабли измерительного комплекса вступили в строй в конце 1950-х. Строить морские командно-измерительные комплексы предложил Сергей Королев — для испытаний стремительно развивающейся ракетной техники уже не хватало наземных полигонов.

В 1959-м на Дальнем Востоке сформировали соединение кораблей, получившее название "Тихоокеанская гидрографическая экспедиция". На первом этапе в него вошли четыре судна — "Сибирь", "Сахалин", "Сучан" и "Чукотка". Особо засекреченные корабли оснастили самым современным на тот момент оборудованием. Наземные телеметрические и радиолокационные станции адаптировали и размещали в трюмах судов.

Об этих кораблях не упоминали в средствах массовой информации. Не знали об их предназначении не только по другую сторону океана, но даже члены экипажа — все выяснялось лишь непосредственно на борту. Официально это были экспедиционно-океанографические суда.

Через несколько лет четыре корабля уже не справлялись с растущим потоком задач. Тогда приняли решение переоборудовать два сухогруза — "Чажма" и "Чумикан". Их оснастили еще более мощным радиотехническим вооружением — от предыдущих судов внешне они отличались огромной шарообразной антенной станции связи.

Корабль измерительного комплекса "Чукотка" Источник изображения: CC0 / Public domain /

Корабли измерительного комплекса отслеживали полеты и американских космических аппаратов, получали информацию после ядерных высотных взрывов. Еще одна важная миссия — наблюдение за испытаниями систем противоракетной обороны США. Аппаратура кораблей сопровождала американские ракеты на конечных этапах их полета. Тем самым советские военные получали данные о системах ПРО США.

В 1990-е после распада СССР семь из восьми кораблей измерительного комплекса продали за рубеж или порезали на металл. В строю остался только "Маршал Крылов".

Эксперты сходятся во мнении, что такие корабли крайне необходимы российскому флоту. Предстоит множество испытаний новой ракетной техники, в том числе гиперзвукового оружия и перспективной межконтинентальной системы "Сармат". Американцы тоже не намерены прекращать разработки ракетного вооружения. Так что новые корабли измерительного комплекса очень пригодятся.