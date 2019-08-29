ФПИ проведет соревнования по радиоперехвату и радиоэлектронной борьбе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проведет в Москве соревнования по радиоперехвату и радиоэлектронной борьбе, сообщили РИА Новости в фонде.

"Конкурсные задания по всем направлениям проведения соревнований: радионавигация, радиосвязь, радиоэлектронная борьба и радиоперехват специально сформулированы таким образом, чтобы участники соревнований учились решать поставленные задачи в общем, параметризованном виде, а разработанные ими алгоритмы цифровой обработки сигналов и программное обеспечение являлись масштабируемыми и платформонезависимыми решениями, что формирует в будущих учёных и специалистах отрасли системный подход к решению задач", – сказал РИА Новости руководитель целевой поисковой лаборатории прорывных технологий радиосвязи ФПИ Сергей Карамов.

Конкурс пройдет в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Организаторами первенства "Радиофест-2019" выступают Фонд перспективных исследований и АО "Концерн "Созвездие" (входит в госкорпорацию "Ростех") при содействии Минобрнауки России. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и "Технополиса "Москва".

Фонд перспективных исследований - аналог американской организации DARPA, которая занимается передовыми военными разработками.