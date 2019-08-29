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29.08.2019
РИА Новости

Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500

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Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Конструкторское бюро "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") подписало дилерское соглашение о продвижении и продажах легкого многоцелевого вертолета VRT500 с малайзийской компанией Ludev Aviation, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России".

"Малайзийская компания Ludev Aviation намеревается приобрести пять вертолетов. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации. Испытания первого летного образца начнутся в 2020 году.

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Страны
Малайзия
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
29.08.2019 15:17
Цитата, q
Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски определятся после получения вертолетом сертификата типа
Девчонок не отдавать ни в коем случае.
0
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