Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Конструкторское бюро "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") подписало дилерское соглашение о продвижении и продажах легкого многоцелевого вертолета VRT500 с малайзийской компанией Ludev Aviation, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России".

"Малайзийская компания Ludev Aviation намеревается приобрести пять вертолетов. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации. Испытания первого летного образца начнутся в 2020 году.