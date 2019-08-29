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29.08.2019
Российская газета

Преподаватели военных кафедр получат подъемные пособия

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на подъемное пособие военнослужащим, получившим назначение в военно-учебный центр при каком-то вузе.

"Должности преподавателей в военно-учебных центрах не являются воинскими, но при этом занимают их военнослужащие. По закону военнослужащих могут направлять на такие должности, не приостанавливая службу, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сегодня при переводе из своей воинской части в военно-учебный центр офицер не получает подъемного пособия, выплачиваемого военнослужащим при переводе на новое место службы. Причина в том, что в законе такие выплаты предусмотрены только при назначении на воинскую должность. Конституционным судом такое положение было признанно не соответствующим Основному закону. Подготовленный проект защищает социальные права военнослужащих".


Владислав Куликов

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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