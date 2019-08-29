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29.08.2019
Военное обозрение

Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35

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Соединенные Штаты обвинили Китай в краже технологий истребителя пятого поколения F-35. С данным утверждением перед журналистами выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон крайне озабочен кражей Китаем технологий американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который применил их для создания своего новейшего истребителя J-20.

Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, что китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его

- заявил Болтон журналистам.

Напомним, что ранее Болтон обвинил Россию в краже у США технологии создания гиперзвуковых ракет, так как, по его словам, Россия значительно отстает от США в области создания вооружений по причине отсталости своей науки.

Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины, в том числе и по китайской тематике. По неофициальной информации Болтон намерен провести переговоры с руководством украинской компании "Мотор-Сич" с целью препятствования переходу 50% акций компании под контроль Китая. Сам американский советник данную информацию никак не комментирует, однако уже заявил, что китайские инвестиции в экономику других стран "очень опасны".

Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. ... Мы информируем друзей и партнеров об опасностях, которые несут китайские инвестиции

- заявил он.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
J-20
Компании
Мотор Сич
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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