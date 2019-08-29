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29.08.2019
Российская газета

Видео: На Каспии тральщики уничтожили плавающие мины

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Тральщики Каспийской флотилии обеспечил проводку кораблей соединения через минное поле. Военные моряки отработали поиск и уничтожение мин различным способом.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, экипаж рейдового тральщика РТ-234 выполнил постановку условного минного поля. После чего в море вышли рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель". Затем к ним присоединились корабли "Град Свияжск", "Астрахань" и "Дагестан", а также противодиверсионный катер "Юнармеец Татарстана".

В ходе перехода моряки выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрыв мин на различных глубинах.

Отметим, что в масштабных военных учениях на юге России и Северном Кавказе задействованы три общевойсковые армии, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также 4-й воздушной армии. Всего свыше восьми тысяч военнослужащих и более 2,5 тысяч единиц военной техники.


Николай Грищенко

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