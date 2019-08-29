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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Дели договорились об обслуживании и модернизации истребителей "МиГ"

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Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии, с подвешенными под каждой консолью крыла управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" типов Р-27ЭТ1, Р-73Э и РВВ-АЕ, в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2019. Бангалор (Индия), 20.02.2019 (c
Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии, с подвешенными под каждой консолью крыла управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" типов Р-27ЭТ1, Р-73Э и РВВ-АЕ, в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2019. Бангалор (Индия), 20.02.2019 (c) Михаил Жердев.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия заключили соглашение по обслуживанию и модернизации ранее поставленных самолетов марки "МиГ".

Как передает корреспондент "Интерфакса", на авиасалоне МАКС-2019 Корпорация "МиГ" (входит в ОАК) и индийская компания Texmaco Defense Systems (входит в группу Adventz) подписали меморандум о сотрудничестве.

"Соглашение направлено на развитие системы обслуживания и модернизации ранее поставленных самолетов марки "МиГ", а также иных проектов в области индийской оборонной и аэрокосмической отрасли в соответствии с государственной стратегией "Make-in-India", - пояснили в пресс-службе РСК "МиГ".

В корпорации отметили, что "МиГ" и Texmaco Defense "в ближайшее время определят форматы сотрудничества для успешной реализации проектов на территории Индии".

Как сообщалось, Индия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения. По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, портфель заказов компании в Индии составляет $10 млрд.

В феврале 2019 года стало известно, что Россия получила от Индии запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. По данным газеты The Economic Times, ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, дополнительные самолеты пополнят еще одну. Издание оценило стоимость этой сделки в $847 млн.

Кроме того, Россия и Индия обсуждают участие МиГ-35 в тендере на 110 легких истребителей - в середине 2018 года индийской стороне был направлен полный комплект документов, предусмотренных предтендерным запросом RFI (запрос на информацию).

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Россия готова "не только поставлять готовые самолеты, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии".

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Компании
МиГ РСК
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