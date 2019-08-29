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29.08.2019
Lenta.ru

Россия захотела создать для Турции истребитель пятого поколения

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Источник изображения: Фото: JohnNewton8 / Wikimedia

Россия предложила свою помощь в создании турецкого истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.

Шугаев отметил, что Россия может поставлять в Турцию двигатели и средства радиоэлектронной борьбы. Он также напомнил, что лидеры обоих государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимиру Путин на встрече в ходе авиасалона МАКС-2019 подчеркнули важность промышленного сотрудничества: "Наша промышленность, в принципе, готова".

Эрдоган осмотрел российский истребитель пятого поколения Су-57. Он стал первым главой зарубежного государства, которому лично представили Су-57. Турецкий лидер спросил Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить, на что президент России оба раза ответил утвердительно.

Проект турецкого истребителя пятого поколения TF-X был представлен в 2013 году, а первый полет намечен на 2023 год. TF-X должны заменить F-16, стоящие на вооружении воздушного флота. Стоимость программы может составить 10 миллиардов долларов.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
F-16
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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