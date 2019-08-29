Раскрыты главные особенности Су-47

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" считается одним из самых необычных в мире самолетов; на его основе был создан истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в среду, 28 августа, пишет "Звезда".

Издание отмечает, что при создании Су-47 с обратной стреловидностью крыла использовались композитные материалы и машина послужила прототипом для создания Су-57. Истребитель способен разгоняться до скорости 2,6 тысячи километров в час.

"Но главная особенность: крыло давало непомерную нагрузку на сам фюзеляж и все его силовые структуры. Именно этой нагрузкой и проверялась прочность истребителя пятого поколения, который сегодня вышел в серию. Так что эта летающая лаборатория и есть прототип Су-57", — пишет канал.

Первый полет Су-47 совершил в сентябре 1997 года. "Сухой" произвел только один самолет этой модели, который в настоящее время используется в качестве летающей лаборатории. Истребитель выкатили на статическую стоянку для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019). Широкой публике он был продемонстрирован впервые.