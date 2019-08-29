Очередной "первый в мире" квантовый радар

Разработчиков квантовых радаров стало больше. Вчера, 27 августа, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Австрийский институт наук и технологий (Institute of Science and Technology, IST) объявил о создании "первой в мире" квантовой радиолокационной системы.

По словам Шабира Барзанджа, руководителя группы учёных, разработавших квантовый радар, новое устройство может использоваться как в медицине, так и для охранных или военных целей. В первом случае медики смогут изучать внутренние ткани живых существ без вреда для них.

Австрийский институт наук и технологий. Источник изображения: ist.ac.at

В случае задействования для охраны новый тип радара способен с высокой точностью идентифицировать объекты и людей. По словам разработчиков, военные смогут обнаруживать цели, оставаясь для них незамеченными (традиционные радары легко обнаружить по их излучению).

Принцип действия австрийского квантового радара аналогичен разработкам, которые ведутся в Канаде, Китае и других странах. Так, для определения объекта используется один из пары фотонов, тогда как второй остается контрольным и предназначен для отсечения фоновых шумов.

Квантовый радар работает по принципу "квантовой запутанности" — физического явления в квантовой механике. Радар генерирует пару взаимосвязанных фотонов, один из которых остаётся контрольным, а второй выпускается в открытое пространство и отражается от окружающих предметов. При возвращении отражённого фотона он коррелирует с контрольным и трансформируется в изображение на экране оператора.

Квантовые технологии имеют большой потенциал для создания принципиально новых устройств, в том числе для военных целей. В 2015 году о разработке квантового радара, способного обнаруживать самолёты-"невидимки", объявила группа британских учёных из Йоркского университета. В 2016 об успехах в этой области объявили в Китае, а в 2018 — в Канаде. В основе этих радаров также лежит явление квантовой запутанности, когда любое воздействие, оказанное на один из "запутанных" фотонов, проявляется и на другом. Кроме того, фотонный локатор разрабатывается в США для использования на подлодках.