Очередной "первый в мире" квантовый радар
Разработчиков квантовых радаров стало больше. Вчера, 27 августа, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Австрийский институт наук и технологий (Institute of Science and Technology, IST) объявил о создании "первой в мире" квантовой радиолокационной системы.
По словам Шабира Барзанджа, руководителя группы учёных, разработавших квантовый радар, новое устройство может использоваться как в медицине, так и для охранных или военных целей. В первом случае медики смогут изучать внутренние ткани живых существ без вреда для них.
Австрийский институт наук и технологий.
Источник изображения: ist.ac.at
В случае задействования для охраны новый тип радара способен с высокой точностью идентифицировать объекты и людей. По словам разработчиков, военные смогут обнаруживать цели, оставаясь для них незамеченными (традиционные радары легко обнаружить по их излучению).
Принцип действия австрийского квантового радара аналогичен разработкам, которые ведутся в Канаде, Китае и других странах. Так, для определения объекта используется один из пары фотонов, тогда как второй остается контрольным и предназначен для отсечения фоновых шумов.
Квантовый радар работает по принципу "квантовой запутанности" — физического явления в квантовой механике. Радар генерирует пару взаимосвязанных фотонов, один из которых остаётся контрольным, а второй выпускается в открытое пространство и отражается от окружающих предметов. При возвращении отражённого фотона он коррелирует с контрольным и трансформируется в изображение на экране оператора.
Квантовые технологии имеют большой потенциал для создания принципиально новых устройств, в том числе для военных целей. В 2015 году о разработке квантового радара, способного обнаруживать самолёты-"невидимки", объявила группа британских учёных из Йоркского университета. В 2016 об успехах в этой области объявили в Китае, а в 2018 — в Канаде. В основе этих радаров также лежит явление квантовой запутанности, когда любое воздействие, оказанное на один из "запутанных" фотонов, проявляется и на другом. Кроме того, фотонный локатор разрабатывается в США для использования на подлодках.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
По словам разработчиков, военные смогут обнаруживать цели, оставаясь для них незамеченными (традиционные радары легко обнаружить по их излучению).Из этого объяснения неясно, как этот радар будет оставаться незамеченным, ведь он по прежнему излучает..? Кмк гонят фуфло. Выйгрыш лишь в большей помехоустойчивости, что конечно уже немало.
Квантовый радар работает по принципу "квантовой запутанности" — физического явления в квантовой механике. Радар генерирует пару взаимосвязанных фотонов, один из которых остаётся контрольным, а второй выпускается в открытое пространство и отражается от окружающих предметов. При возвращении отражённого фотона он коррелирует с контрольным и трансформируется в изображение на экране оператора.
А РОФАР к этому отношение имеет?Может иметь, а может не иметь. Данные технологии могут быть совмещены рамках одного устройства, но это не обязательно - это разные аспекты их работы.
А РОФАР к этому отношение имеет?В том виде, в котором он был в свое время представлен, не имеет.
Все эти "квантовые радары" строятся на основе управляемых оптических линий задержки, практически воплощенных примерно 10 лет назад и основная задача исследований - разработка способа обработки оптического сигнала с использованием эффекта "квановой запутанности".
Т.е., собственно, исследуется возможность практической реализации данного эффекта.
The device is simple in essence. The researchers create pairs of entangled microwave photons using a superconducting device called a Josephson parametric converter. They beam the first photon, called the signal photon, toward the object of interest and listen for the reflection.Устройство довольно простое. Исследователи создают пары запутанных микроволновых фотонов используя сверхпроводниковое устройство называемое Параметрический Преобразователь Джозефсона. Они пускают первый фотон по направлению объекта и ловят отражение.
In the meantime, they store the second photon, called the idler photon. When the reflection arrives, it interferes with this idler photon, creating a signature that reveals how far the signal photon has traveled. Voila—quantum radar!
В тоже время, они они сохраняют второй фотон из пары, который называется холостой. Когда отражение приходит назад, оно взаимодействует с холостым фотоном и по этому взаимодействию понятно как далеко первый фотон путешествовал. Вот вам и квантовый радар.
Основные преимущества - незаметность, поскольку он стреляет микроволновым излучением сравнимым с фоновым, а фильтровать просто, по характеристикам холостого фотона. И разрешение очень хорошее, то есть можно видеть очертания самолета, количество двигателей.