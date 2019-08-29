"Важные переговоры": Россия и Турция обсуждают поставку истребителей

Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Су-35 и Су-57

Москва обсуждает с Анкарой поставку Турции российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, из программы производства которых Вашингтон исключил турецкую сторону. К тому же, Москва выразила готовность помогать Турции в производстве истребителей пятого поколения TF-X. Эти вопросы обсуждаются в ходе авиасалона МАКС-2019.

Россия и Турция обсуждают поставку Анкаре российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57, сообщил журналистам в среду на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он назвал особенно важными предстоящие переговоры с его турецким коллегой начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.

Шугаев отметил, что стороны продолжат обсуждать темы, которые стоят на повестке, в том числе поставку Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400.

По его словам, Турция заинтересована в российской авиатехнике из-за того, что США приостановили ее участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35.

"Мы знаем, что сегодня Турецкая Республика по F-35 с американцами в определенном ступоре, и интерес к нашей авиационной технике большой. Рано говорить о каких-то контрактных переговорах, нет еще заявки. Как это бывает у нас постоянно, должны пройти определенные консультации", - пояснил Шугаев.

Кроме того, он сообщил, что Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X. Директор Федеральной службы по ВТС также обратил внимание, что накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган назвали промышленное сотрудничество двух стран возможным и желаемым. Он уверен, что российская промышленность готова к такому сотрудничеству.

Турецкий проект истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - Experimental) разрабатывает турецкая компания Aerospace Industries (TAI) в сотрудничестве с британской BAE Systems.

Эрдоган осмотрел истребитель Су-57 накануне на МАКС-2019 в Жуковском. Он поинтересовался у Путина, возможно ли купить этот самолет, на что российский лидер ответил: "Можете купить". На авиасалоне главам государств продемонстрировали групповой полет четырех таких истребителей.

Президенты также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

Су-57 - это российский истребитель пятого поколения. Он был разработан Объединенным конструкторским бюро им. П.О. Сухого. Самолет способен нести вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - земля" и обладает малой заметностью. Он оснащен новейшими средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги, отмечали в июне в Минобороны.

В первый день работы МАКС-2019 его посетил Владимир Путин, где со своим турецким коллегой они осмотрели экспозицию и провели переговоры.

Вопрос поставок Анкаре российских истребителей обсуждается уже давно. Это связано с тем, что американская сторона исключила Турцию из участия в программе по производству F-35, что, в свою очередь, произошло на фоне поставок республике российских ЗРК С-400. Турецкая газета Yeni Safak 12 августа сообщила, что Анкара рассматривает возможность покупки Су-35 вместо F-35. Издание отметило, что представители управления оборонной промышленностью и ВВС Турции изучают предложение АО "Рособоронэкспорт".

Если турецкая сторона даст положительную оценку российским самолетам, представители оборонных ведомств двух государств приступят к официальным контактам по возможности покупки Су-35, подчеркнули в Yeni Safak.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов еще в середине июля сообщал о готовности Москвы продавать Турции эти многоцелевые истребители, если у Анкары будет такое желание.

В начале мая речь шла о другой российской альтернативе F-35 - Су-57Э. Чемезов говорил об этом агентству Anadolu. Тогда он назвал Турцию привлекательным рынком для российского боевого самолета. Как подчеркнул глава "Ростеха", если Анкара заинтересуется этим проектом, то Москва будет готова сотрудничать.

По словам Чемезова, документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы. Он обратил внимание, что Турция - первое государство-член НАТО, с которым Москва заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны С-400.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта [по закупке С-400]. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента", - отметил Чемезов.

Лидия Мисник