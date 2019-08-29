Войти
29.08.2019
Военное обозрение

Армия США впервые применила "Чёрные шершни" в Афганистане

669
0
0

Впервые американская армия использовала на территории Афганистана "Black Hornet" ("Чёрный шершень"). Эти мини-дроны поступили для опытно-боевого применения в 1-ю пехотную бригаду и 3-ю бригаду боевой поддержки 82-й воздушной десантной дивизии армии США.

Источник изображения: topwar.ru

"Чёрные шершни" используются для мониторинга местности при патрулировании в провинции Кандагар. Часть этой провинции находится под контролем террористической группировки "Талибан" (*запрещена в России).

Отмечается, что миниатюрные БПЛА, снабжённые видеокамерой, сопровождают миссию, патрулирующую территории в указанной провинции. "Картинка" с камеры "Чёрного шершня" передаётся на монитор оператора и позволяет определить возможные позиции противника, места засад террористов и иные зоны их активности.

Источник изображения: topwar.ru

Масса мини-дрона составляет всего около 50 г. Одно из важнейших его преимуществ – работа винта настроена таким образом, что "Чёрный шершень" движется по воздуху с минимальным шумом. Время автономного полёта для тестируемых образцов миниатюрных беспилотников составляет не более 25 минут. Основной вариант связи и энергопитания - через обычный провод, что ограничивает радиус применения.

Источник изображения: topwar.ru

Производитель отмечает, что ему важно получить данные об аспектах эксплуатации таких дронов в условиях высоких температур и низкой влажности воздуха. Это позволит модернизировать элементы управления и повысить время автономной работы.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.03.2019
Что ищет он в краю далеком: зачем американские БПЛА летают у границ РФ
17.09.2018
Море огня из "шайтан-арба"
28.11.2016
Оружие прямого попадания
15.02.2016
Альянс рвется стать соседом?
31.08.2011
Российский оборонно-промышленный комплекс работает в основном на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти