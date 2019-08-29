Армия США впервые применила "Чёрные шершни" в Афганистане

Впервые американская армия использовала на территории Афганистана "Black Hornet" ("Чёрный шершень"). Эти мини-дроны поступили для опытно-боевого применения в 1-ю пехотную бригаду и 3-ю бригаду боевой поддержки 82-й воздушной десантной дивизии армии США.

Источник изображения: topwar.ru

"Чёрные шершни" используются для мониторинга местности при патрулировании в провинции Кандагар. Часть этой провинции находится под контролем террористической группировки "Талибан" (*запрещена в России).

Отмечается, что миниатюрные БПЛА, снабжённые видеокамерой, сопровождают миссию, патрулирующую территории в указанной провинции. "Картинка" с камеры "Чёрного шершня" передаётся на монитор оператора и позволяет определить возможные позиции противника, места засад террористов и иные зоны их активности.

Источник изображения: topwar.ru

Масса мини-дрона составляет всего около 50 г. Одно из важнейших его преимуществ – работа винта настроена таким образом, что "Чёрный шершень" движется по воздуху с минимальным шумом. Время автономного полёта для тестируемых образцов миниатюрных беспилотников составляет не более 25 минут. Основной вариант связи и энергопитания - через обычный провод, что ограничивает радиус применения.

Источник изображения: topwar.ru

Производитель отмечает, что ему важно получить данные об аспектах эксплуатации таких дронов в условиях высоких температур и низкой влажности воздуха. Это позволит модернизировать элементы управления и повысить время автономной работы.