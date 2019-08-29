Американские СМИ раскритиковали истерию по взрыву на российском военном полигоне

Бывший инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором подверг критике спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.

Перевод статьи представлен "Иносми.ру".

Автор статьи отметил, что после первого сообщения об аварии СМИ захватила волна спекуляций о природе испытаний на севере России. Типичным примером, по его словам, стала публикация Foreign Policy.

"По мнению [автора статьи на FP Джеффри] Льюиса, ответ был очевиден: "Слова о радиации поразительны: испытания ракетных двигателей не провоцируют повышения радиации. Ну, с одним исключением: в прошлом году Россия объявила о проведенных испытаниях крылатой ракеты с ядерным реактором. Она называет эту ракету 9М730 Буревестник". В кодовом обозначении НАТО она значится как SSC-X-9 "Скайфолл", – напоминает The American Conservative.

Также издание отмечает, что эту точку зрения подхватил президент США Дональд Трамп, экс-аналитик администрации Обамы по вопросам национальной безопасности Саманта Виноград и редакция Washington Post.

По утверждению The American Conservative, все эти публикации – ошибочные, поскольку Россия давно пытается создать "автономное" оружие, которое может быть отделено от традиционных средств доставки.

"Одно из основных препятствий, с которым сталкиваются русские, – это необходимость обеспечения равновесия системы, в том числе бортового оборудования связи, до ее активации. Источник питания для любой системы должен быть постоянным, надежным и способным работать в течение длительных периодов времени без перспективы пополнения топлива", – отмечает издание.

По его данным, решением проблемы энергосбережения могли бы быть ядерные батареи или радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ).

The American Conservative отмечает, что взрыв произошел после фактического завершения испытаний, после чего жидкотопливный двигатель был уничтожен, и неустановленное количество топлива и окислителя попало в воду.

"Произошедшее в действительности в Неноксе – это трагедия. Семь человек погибли, многие другие пострадали. Но не было никакого взрыва "ядерной крылатой ракеты", и это не было повторение Чернобыля. Американское разведсообщество и так называемые эксперты во всем ошиблись – в очередной раз. Ключевой причиной их ошибки является официальная предубежденность в отношении России, из-за которой они относятся к этой стране наихудшим образом, вне зависимости от фактов", – отметил автор в заключении материала.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

В Кремле сообщили, что фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области.

Алексей Дегтярев