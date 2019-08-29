Новые заправщики сократили в 15 раз подготовку авиации к вылету

Применение в Вооруженных силах новых топливозаправщиков для боевой авиации позволили сократить время подготовки самолетов к вылету в 15 раз.

Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе спецучений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ.

"Одновременно заправщик может заправлять 24 самолета. Это, по расчетам, значительно сокращает время подготовки авиатехники к вылету, чем простым подходом на аэродроме - заправка, обеспечение электроэнергией, газом, топливом, ракетами. Чтобы самолет взлетел, теперь к нему должна подъехать только одна машина вместо пяти", - пояснил Булгаков.

Он отметил, что в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению ВС РФ, которое проходит в Центральном военном округа, 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане. На земле военнослужащие впервые в полевых условиях испытали автоматизированную систему централизованной заправки топливом и перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.