В сентябре СВ Таиланда получат первые ББМ M1126 "Страйкер"

Бронетранспортеры М1126 Stryker ICV армии США в Таиланде во время совместных американо-таиландских учений Cobra Gold 2019. Пан Дан Лан Хой (Сукхотай), 22.02.2019.

ЦАМТО, 28 августа. По сообщению газеты Bangkok Post, в следующем месяце в Таиланд будет доставлена первая партия ББМ "Страйкер" с колесной формулой 8х8 американского производства. Бронемашины будут применяться подразделениями СВ Таиланда.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию, опубликованную на странице СВ Таиланда в Facebook, первая партия из 60 ББМ M1126 "Страйкер", приобретенных в рамках подписанного ранее в текущем году контракта, должна быть поставлена в начале сентября.

По информации СВ Таиланда, 60 восстановленных бронированных машин поступят на вооружение 11-й пехотной дивизии, дислоцированной в провинции Чаченгсау, и ряда других подразделений. ББМ были приобретены в соответствии с одобренной военно-политическим руководством страны программой модернизации 11-й пехотной дивизии СВ Таиланда.

Произведенные в Мичигане компанией General Dynamics Land Systems 60 ББМ M1126 "Страйкер" состояли на вооружении СВ США, после чего были поставлены на хранение и проданы Таиланду как избыточное имущество. По оценке СВ, техника находится в хорошем техническом состоянии. Первая группа военнослужащих СВ Таиланда, включая водителей, механиков и техников, ранее была направлена в США для обучения.

Ожидается, что командующий СВ Таиланда генерал Апират Конгсомпонг лично проведет инспекцию техники после ее доставки.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Таиланду в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версии БМП (ICV), а также вооружения, запасных частей, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 175 млн. долл.

В мае 2019 года газета Bangkok Post сообщила, что командование Сухопутных войск Таиланда подписало контракт на закупку в США 37 восстановленных боевых бронированных машин M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8. Кроме того, СВ США бесплатно предоставят СВ Таиланда еще 23 ед. "Страйкер". По данным издания, общая стоимость покупки составляет 80 млн. долл. Пакет поставки также включает системы связи, вооружение, ангар, автозапчасти и услуги по обучению и обслуживанию техники.