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29.08.2019
Военное обозрение

В США нашли доказательства строительства КНДР новой подлодки

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Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает исследовательский центр Beyond Parallel.

Источник изображения: https://beyondparallel.csis.org/

Центр исследований Beyond Parallel, спонсором которого является американский аналитический центр Center for Strategic and International Studies (CSIS), изучив спутниковые снимки судостроительной верфи в порту Синпхо, пришел у выводу, что Северная Корея создает подводную лодку, способную нести баллистические ракеты, а также готовится к проведению испытаний. Об этом, по мнению исследователей, говорят "косвенные признаки".

На фотографиях присутствуют краны и буксиры, которые, исходя из практики, могут свидетельствовать о подготовке к проведению испытаний. Тем не менее, убедительные доказательства того, что (испытания) пройдут в ближайшее время, отсутствуют

- говорится в исследовании.

В КНДР никак не комментируют создание новой подводной лодки, хотя в июле этого года ЦТАК сообщало о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "осмотрел новейшую подводную лодку". Однако новостное агенство КНДР не сообщило никаких подробностей данного визита.

Между тем в Южной Кореи считают, что Пхеньян занят разработкой новой субмарины водоизмещением не менее 3 тысяч тонн и способной нести, как минимум, три баллистические ракеты. Первые сведения об этом появились еще в 2016 году и все они основывались на спутниковых снимках порта Синпхо.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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