В США нашли доказательства строительства КНДР новой подлодки

Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает исследовательский центр Beyond Parallel.

Источник изображения: https://beyondparallel.csis.org/

Центр исследований Beyond Parallel, спонсором которого является американский аналитический центр Center for Strategic and International Studies (CSIS), изучив спутниковые снимки судостроительной верфи в порту Синпхо, пришел у выводу, что Северная Корея создает подводную лодку, способную нести баллистические ракеты, а также готовится к проведению испытаний. Об этом, по мнению исследователей, говорят "косвенные признаки".

На фотографиях присутствуют краны и буксиры, которые, исходя из практики, могут свидетельствовать о подготовке к проведению испытаний. Тем не менее, убедительные доказательства того, что (испытания) пройдут в ближайшее время, отсутствуют

- говорится в исследовании.

В КНДР никак не комментируют создание новой подводной лодки, хотя в июле этого года ЦТАК сообщало о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "осмотрел новейшую подводную лодку". Однако новостное агенство КНДР не сообщило никаких подробностей данного визита.

Между тем в Южной Кореи считают, что Пхеньян занят разработкой новой субмарины водоизмещением не менее 3 тысяч тонн и способной нести, как минимум, три баллистические ракеты. Первые сведения об этом появились еще в 2016 году и все они основывались на спутниковых снимках порта Синпхо.