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29.08.2019
ТАСС

Единственная женщина в отряде космонавтов не знает, когда отправится на орбиту

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в 2020 году Анна Кикина "пока не в экипаже"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 28 августа. /ТАСС/. Анна Кикина, являющаяся сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов, до сих пор не знает сроки своего первого полета.

"Я не в курсе, когда меня назначат в экипаж. Я продолжаю упорно трудиться и готовиться", - сказала Кикина в среду на пресс-конференции во время Международного авиационно-космического салона.

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что "в 2020 году Анна пока не в экипаже".

В сентябре 2012 года решением медицинской комиссии Кикина была признана годной по состоянию здоровья для зачисления в качестве кандидата в космонавты. В октябре того же года решением Межведомственной квалификационной комиссии она была рекомендована к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели и допущена к прохождению общекосмической подготовки, к которой приступила в конце месяца.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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