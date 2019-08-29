Войти
29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны утроило сумму иска к ОАК

892
1
0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Министерство обороны увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 млрд рублей до 49,7 млрд рублей, заявил в арбитражном суде Москвы представитель оборонного ведомства.

"С учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании... увеличиваем исковые требования. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию, составила 49 млрд 690 млн 738 тыс. 515 рублей 96 копеек", – передает РИА "Новости" представителя Минобороны.

Суд в среду принял к рассмотрению уточненные исковые требования.

В иске Минобороны требует взыскать с ответчика неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС. Изначально сумма иска к ОАК составляла 5,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 180,3 млн рублей с украинского госпредприятия "Антонов" (входит в холдинг "Укробронпром") в пользу Минобороны России за неисполнение договора по постройке самолета Ан-70.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-70
Компании
Антонов ГП
Минoбороны РФ
ОАК
Похожие новости
31.07.2017
Груз-XXI
18.04.2013
Президент "Антонова": Российские самолеты - нам не конкуренты
20.03.2013
Ил-112В: приключения бумажного самолета
01.02.2013
Российская военно-транспортная авиация готова отказаться от украинских машин
24.12.2012
Михаил Погосян обещал запустить русские лайнеры
26.08.2009
Аксиома новой авиации
1 комментарий
№1
29.08.2019 15:49
Цитата, q
В иске Минобороны требует взыскать с ответчика неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС
Любопытно - о каких самолетах идет речь?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти