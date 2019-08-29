Минобороны утроило сумму иска к ОАК

Министерство обороны увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 млрд рублей до 49,7 млрд рублей, заявил в арбитражном суде Москвы представитель оборонного ведомства.

"С учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании... увеличиваем исковые требования. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию, составила 49 млрд 690 млн 738 тыс. 515 рублей 96 копеек", – передает РИА "Новости" представителя Минобороны.

Суд в среду принял к рассмотрению уточненные исковые требования.

В иске Минобороны требует взыскать с ответчика неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС. Изначально сумма иска к ОАК составляла 5,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 180,3 млн рублей с украинского госпредприятия "Антонов" (входит в холдинг "Укробронпром") в пользу Минобороны России за неисполнение договора по постройке самолета Ан-70.

Дмитрий Зубарев