Войти
29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Главы Генштаба России и военного комитета НАТО провели телефонный разговор

805
0
0
Командующий военным комитетом НАТО сэр Стюарт Пич справа
Командующий военным комитетом НАТО сэр Стюарт Пич справа.
Источник изображения: NATO

Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич обсудил по телефону военную транспарентность в Европе с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.

Стороны обсудили военную транспарентность в Европе и договорились продолжать контакты.

Ранее Герасимов провел телефонные переговоры с руководителем комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
02.05.2019
Конфликт во всех аспектах
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
05.05.2014
США заявили о необходимости увеличить военные бюджеты стран НАТО
04.02.2013
Академики анализируют реформу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти