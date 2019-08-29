Главы Генштаба России и военного комитета НАТО провели телефонный разговор

Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич обсудил по телефону военную транспарентность в Европе с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.

Стороны обсудили военную транспарентность в Европе и договорились продолжать контакты.

Ранее Герасимов провел телефонные переговоры с руководителем комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.

Евгения Шестак