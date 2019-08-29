Малозаметную крылатую ракету из Ирана продемонстрировали на МАКС-2019

Макет новейшей иранской крылатой ракеты впервые показан на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Iran is displaying the jet-powered Mobin cruise missile at #MAKS2019. Exhibitor says it entered service last year. I was unaware of it and canвЂ™t find any references to it anywhere. Has anyone seen this before? pic.twitter.com/pXzvctTNfy — Steve Trimble (@TheDEWLine) August 27, 2019

Данное средство поражения создано предприятиями Организации авиационной промышленности Исламской республики, оно получило название Mobin.

Согласно обнародованным данным, ракета имеет длину 3 метра. Заявленная дальность полета - до 450 км. При этом полетная масса достигает 670 кг. Вес боевой части - 120 кг. Максимальная скорость составляет 900 км в час.

Корпус имеет специальную форму, которая снижает вероятность обнаружения противником.

Для наведения планируется применить электронные системы, аналогичные тем, что применяются на зарубежных ракетах, в том числе американских Tomahawk.

Предполагается, что будут созданы варианты для применения с наземных пусковых установок, а также с морских и авиационных носителей.

Необходимо отметить, что Иран достиг больших успехов в разработках различного высокоточного оружия. Например, недавно сообщалось о создании целого семейства планирующих "умных" авиационных бомб, которые могут применяться самолетами фронтовой авиации и ударными беспилотными аппаратами.

Некоторые из таких боеприпасов были испытаны в ходе боевых операций против террористических и сепаратистских группировок.

Алексей Моисеев