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29.08.2019
Российская газета

Малозаметную крылатую ракету из Ирана продемонстрировали на МАКС-2019

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Источник изображения: rg.ru

Макет новейшей иранской крылатой ракеты впервые показан на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Данное средство поражения создано предприятиями Организации авиационной промышленности Исламской республики, оно получило название Mobin.

Согласно обнародованным данным, ракета имеет длину 3 метра. Заявленная дальность полета - до 450 км. При этом полетная масса достигает 670 кг. Вес боевой части - 120 кг. Максимальная скорость составляет 900 км в час.

Корпус имеет специальную форму, которая снижает вероятность обнаружения противником.

Для наведения планируется применить электронные системы, аналогичные тем, что применяются на зарубежных ракетах, в том числе американских Tomahawk.

Предполагается, что будут созданы варианты для применения с наземных пусковых установок, а также с морских и авиационных носителей.

Необходимо отметить, что Иран достиг больших успехов в разработках различного высокоточного оружия. Например, недавно сообщалось о создании целого семейства планирующих "умных" авиационных бомб, которые могут применяться самолетами фронтовой авиации и ударными беспилотными аппаратами.

Некоторые из таких боеприпасов были испытаны в ходе боевых операций против террористических и сепаратистских группировок.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
МАКС-20XX
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