Войти
29.08.2019
Lenta.ru

Россия показала МиГ-1.44 с "секретной частью"

1160
0
-1
Источник изображения: Фото: @MuxelAero

Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от "многофункциональный фронтовой истребитель") замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019). Соответствующая фотография опубликована в Twitter пользователем @MuxelAero.

На снимке можно заметить, что пара реактивных сопел самолета закрыта, а подходу к ним мешает металлическое заграждение. "Какая самая секретная часть МиГ-1.44?" — задается вопросом автор твита.

Ранее в исторической части МАКС-2019 был замечен летный экземпляр экспериментального палубного истребителя Су-47 "Беркут", разместившийся рядом с Ту-155 — вариантом Ту-154, предназначенным для отработки двигателей с использованием криогенного топлива.

Первый полет МиГ-1.44 МФИ совершил в в феврале 2000 года. Истребитель оснащался парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, которые должны были обеспечить самолету предельную скорость 3 210 километров в час. Полностью "МиГ" собрал только один такой самолет. Серийное производство машин не было развернуто по финансовым соображениям. Впоследствии создание истребителя пятого поколения было поручено "Сухому".

МАКС-2019 проходит в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Су-47
Ту-154
Проекты
1.44
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
14.05.2018
Невидимки рвутся в бой
09.08.2017
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
30.05.2014
Дошло до ракет
18.09.2013
Долог путь до пятого поколения
16.09.2011
Будущее истребительной авиации за тяжелыми машинами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти