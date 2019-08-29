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29.08.2019
WarSpot

Индийские "Ягуары" остались без новых двигателей

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Источник изображения: warspot.ru

Эпоха истребителей Jaguar подходит к концу. Вчера, 27 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС Индии отказались от плана модернизации этих самолётов до модификации DARIN III.

К 2014 году Индия оставалась единственной страной, в состав ВВС которой входят истребители-штурмовики Sеpecat Jaguаr. На тот момент индийские ВВС имели на вооружении 148 самолётов Jaguar. В 2009 году Минобороны Индии объявило о начале тендера на модернизацию этих истребителей. По условиям конкурса, компания-победитель должна была установить на машины новые двигатели, радиолокационную технику и произвести замену консолей крыла.

Истребитель SEPECAT Jaguar ВВС Индии.

Источник изображения: defensenews.com

Модернизация началась только в 2016 году, а первый самолёт модификации DARIN III начал лётные испытания годом позже. Обновлённый Jaguar получил новую радиолокационную станцию, обновлённую авионику и боевую систему. При этом вопрос с двигателями решён не был, и далее сборки опытных образцов Jaguаr модификации DARIN III дело не пошло.

Вчера стало известно о том, что ВВС Индии отказались от контракта с американской компанией Honeywell на поставку 280 новых двигателей F125IN. Официальная причина отказа — высокая цена контракта ($2,4 млрд). Таким образом, вместо модернизации истребители Jaguar будут выводиться из состава ВВС Индии по мере исчерпания их лётного ресурса.

Истребитель Jaguar является разработкой британских и французских конструкторов. Для производства этого самолёта в 60-е годы было организовано предприятие под названием SEPECAT (Soci?t? Europ?enne de Production de l'avion Ecole de Combat et d'Appui Tactique, Европейское авиационное производственное объединение по выпуску самолётов боевой и тактической поддержки).

В 1973 году Jaguar был принят на вооружение ВВС Великобритании и Франции, а позже начал поставляться на экспорт. В 1979 году Индия взяла в аренду 18 "Ягуаров", в 1981 году заказала 40 единиц, после чего ещё 120 самолётов были собраны на индийском государственном предприятии Hindustan Aeronautics под названием Shamsher. На сегодняшний день Индия остается единственной страной в мире, продолжающей эксплуатировать истребители Jaguar.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
США
Франция
Продукция
SEPECAT Jaguar
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