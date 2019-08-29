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29.08.2019
Военное обозрение

На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер "БИНОМ-КА"

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Международный авиакосмический салон в Жуковском предлагает ознакомиться не только с летательными аппаратами и космическими технологиями. Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.

Источник изображения: depositphotos.com, Ростех/Александр Уткин

Так, корпорацией "Ростех" представлен современный компьютер, исполненный в варианте моноблока. Рабочее название компьютера, созданного концерном "Автоматика", "БИНОМ-КА". По сути эти два независимых компьютера, объединённых в одном корпусе. Производитель утверждает, что защита данных и информационных систем в "БИНОМ-КА" гарантирована.

Из сообщения пресс-службы:

Высокий уровень защиты информации в "БИНОМ-КА" достигается жёстким разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: "открытая" система имеет доступ в интернет, "закрытая" система обеспечивает доступ в защищенную локальную сеть организации. Перенос информации из "открытой" системы в "закрытую" осуществляется через буфер обмена, копирование данных из "закрытой" системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть.

По сути, речь идёт о возможности независимого использования двух сетей с блокированием несанкционированного доступа в аппаратном исполнении.

Источник изображения: depositphotos.com, Ростех/Александр Уткин

Отмечено, что новейший компьютер от "Автоматики" может быть использован структурами государственной власти, на стратегических предприятиях, в банковской сфере – там, где защита данных играет критически важную роль.

О конкретных характеристиках "БИНОМ-КА" не сообщается.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
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