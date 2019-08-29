Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

ЦАМТО, 28 августа. Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2019 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"МиГ-35 – эта тема актуальна в разрезе участия в тендере на поставку 110 истребителей в Индию. Поступило также несколько других предложений, поэтому "Рособоронэкспорт" ведет предметные переговоры", – сказал Д.Шугаев.

Директор ФСВТС также сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе авиасалона МАКС-2019 проявил интерес к истребителю МиГ-35.

"МиГ-35 – интересная очень машина. Президент Эрдоган вчера остановился у ее образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.