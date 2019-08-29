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29.08.2019
ТАСС

Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos

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Ракета БраМос
Ракета БраМос.
Источник изображения: EPA/JAGADEESH NV

Как сообщил разработчик, гиперзвуковую ракету создадут не раньше, чем через семь-восемь лет

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Создание гиперзвуковой версии крылатой ракеты BrahMos займет как минимум семь-восемь лет. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 глава совместного предприятия (СП) BrahMos с индийской стороны Кумар Мишра.

"Я думаю, что гиперзвуковой BrahMos появится не раньше, чем через семь-восемь лет", - сказал он.

По его Мишры, работа по гиперзвуковой тематике выполняется вместе с российскими партнерами - НПО машиностроения и МАИ, а также научно-исследовательскими институтами Индии. Основные исследования связаны с проблемой защиты внутренних отсеков ракеты от высоких температур, которые возникают у отдельных элементов конструкции при гиперзвуковых скоростях. "Мы надеемся, что найдем решения этих проблем", - сказал глава совместного предприятия с индийской стороны.

Испытания крылатой ракеты

Мишра также сообщил, что крылатая ракета BrahMos-NG нового поколения может выйти на испытания через четыре-пять лет. Он отметил, что сейчас ракета на начальном этапе разработки. "Мы уже вышли на хороший уровень по подготовке прямоточного двигателя для нее. Мы ведем работу без спешки", - отметил он.

Ранее глава "БраМос Аэроспейс" сообщил ТАСС, что в планах компании создание гиперзвукового прямоточного двигателя для ракеты BrahMos. Он уточнил, что использование новых материалов и другие усовершенствования также позволят нарастить ее скорость до 4,8 Маха.

В настоящее время сверхзвуковая ракета BrahMos с дальностью полета 290 км состоит на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Подготовлен вариант ракеты воздушного базирования.

Совместное российско-индийское предприятие "БраМос Аэроспейс" было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей такое же название. С российской стороны в компании участвует реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
Корпорация ТРВ
МАИ
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
МАКС-20XX
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3 комментария
№1
29.08.2019 11:01
Цитата
Ранее глава "БраМос Аэроспейс" сообщил ТАСС, что в планах компании создание гиперзвукового прямоточного двигателя для ракеты BrahMos. Он уточнил, что использование новых материалов и другие усовершенствования также позволят нарастить ее скорость до 4,8 Маха.
Только M<5. Вот незадача! А у "Циркона", который многие стронники версии ГПВРД отождествляют с "Брамосом-2", заявляют целых M=9. Как это получается...??
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№2
29.08.2019 11:48
А вы предлагаете отдать индусам технологии "Циркона" по цене ПКР "Яхонта", чем по сути и является 300-км "Брамос"? Раз Кумар сказал, что для Вселенной 7-8 лет ничто, так и поступим. Вы бы пообщались с теми, кто ездит туда на совместные производства и сами бы приняли доктрину "позади вечность, впереди вечность, куда спешить?"
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№3
29.08.2019 16:38
Брамос II собирались сделать ещё в 2017, были макеты, разговоры... Так что действительно не спеша.
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