Названы сроки постройки завода по производству АК в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле откроется в 2020-2021 годах, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"По Венесуэле – 2020-2021 год, учитывая ситуацию, которая сегодня существует", – передает РИА "Новости" слова Шугаева.

Напомним, в январе официальный представитель "Рособоронэкспорта" заявил, что заводы по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним будут построены в Венесуэле в оговоренные ранее сроки. Как сообщал посол России в Венесуэле Владимир Заемский, заводы, по последнему плану, планируется ввести в строй в конце 2019 года.

Дмитрий Зубарев