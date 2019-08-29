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29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки постройки завода по производству АК в Венесуэле

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле откроется в 2020-2021 годах, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"По Венесуэле – 2020-2021 год, учитывая ситуацию, которая сегодня существует", – передает РИА "Новости" слова Шугаева.

Напомним, в январе официальный представитель "Рособоронэкспорта" заявил, что заводы по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним будут построены в Венесуэле в оговоренные ранее сроки. Как сообщал посол России в Венесуэле Владимир Заемский, заводы, по последнему плану, планируется ввести в строй в конце 2019 года.



Дмитрий Зубарев

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Кредитование
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Венесуэла
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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