Беспилотный стелс-катер с ракетами и мощной РЛС создали в Китае

В КНР создан безэкипажный многоцелевой боевой катер JARI, в котором применены самые передовые разработки, в том числе технология "стелс" и антенны РЛС с фазированной антенной решеткой.

Как сообщает mil.sina.cn, его проектированием занимались научно-исследовательские институты № 716 и № 702 китайской национальной судостроительной корпорации.

Согласно обнародованным данным, длина катера составляет 15 метров, ширина - 4,8 метра, осадка - 1,8 метра, водоизмещение - около 20 тонн. Максимальная скорость достигает 42 узлов, а дальность плавания - 500 морских миль.

JARI может выполнять задачи ПВО, нести противокорабельные ракеты. Для этого на борту имеются 8 специальных установок с вертикальным стартом.

В передней части смонтирован дистанционно управляемый модуль с 30-мм автоматической пушкой. Возможна установка двух 324-мм торпедных аппаратов.

Для эффективного обнаружения и прицеливания, кроме упомянутой выше РЛС с ФАР, имеется совершенная оптико-электронная система. Конструкторы также предусмотрели внедрение гидролокатора.

Катер может выполнять задачи не только в режиме дистанционного управления, но и самостоятельно, с использованием искусственного интеллекта. Причем предусмотрено групповое применение таких малых боевых кораблей.

Предполагается, что данная разработка в основном предназначена для зарубежных заказчиков.

Алексей Брусилов