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29.08.2019
Российская газета

Тяжелый дрон "Охотник" испытают с оружием в 2023 году

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Источник изображения: rg.ru

Тяжелый беспилотный летательный аппарат "Охотник" испытают в 2023-2024 годах. Испытания пройдут в ударном варианте и с различными средствами авиационного поражения.

Данную информацию сообщил ТАСС сотрудник аппарата вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном городе Жуковском.

"РГ" уже писала о том, что в начале августа 2019 года состоялся первый полет нового российского беспилотного летательного аппарата "Охотник". Минобороны РФ опубликовало видео этого 20-минутного полета на высоте до 600 метров. Аппарат взлетной массой около 20 тонн построен по схеме "летающее крыло". Длина беспилотника - 19 метров, а размах крыла - 14 метров. Он оснащен современной целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

В аппарате вице-премьера России добавили, что серийные поставки "Охотника" в Вооруженные силы РФ начнутся в 2025 году. Беспилотник станет универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования. Серийное производство позволит расширять его функциональные возможности.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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