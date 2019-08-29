Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью

Дюжина бомбардировщиков Су-34 и два военно-транспортных самолета Ан-26 совершили посадку в Татарстане на строящуюся автомагистраль "Европа - Западный Китай" в рамках учений службы материально-технического обеспечения Минобороны РФ.

- При проектировании крупных трасс предусмотрены участки, где возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром со складами горючего и боеприпасов, другой необходимой инфраструктурой, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

После заправки и подготовки к полету самолеты успешно взлетели с автодороги. В ходе учений были также отработаны вопросы охраны и обороны полевого аэродрома с применением вертолетов фронтовой авиации.

Специальные учения сил материально-технического обеспечения проходят в Центральном военном округе с 27 по 30 августа . Руководит ими заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В маневрах задействованы силы трех военных округов, подразделения МТО ВКС и ВДВ: более 30 тысяч военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

Антон Валагин