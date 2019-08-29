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29.08.2019
Российская газета

Россия показала ловца гиперзвуковых ракет

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Летно-испытательный институт имени Громова показал на МАКС-2019 концепт летающей лаборатории для испытания в том числе гиперзвуковых ракет.

Официально проект называется "универсальной системой с ускорителем для испытаний высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов". Как следует из презентации ЛИИ имени Громова, ядром системы является модульная универсальная ракета с разгонным блоком, на которую могут устанавливаться предназначенные для испытаний аппараты массой до трех тонн и длиной до шести метров. Ракета с испытуемым аппаратом помещается в Ил-76, на необходимой высоте манипулятор выводит ракету наружу через грузовой люк самолета. Далее можно снимать показатели поведения аппарата в набегающем воздушном потоке, либо проводить полноценные летные испытания.

Летающая лаборатория обеспечивает самолетный старт, ускоритель разгоняет аппарат до скорости, необходимой для работы гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Система также обеспечивает возврат испытуемого аппарата на борт самолета. Иначе говоря, ловит его на траектории возврата.

В 50-е годы ВВС США активно экспериментировали с подобными захватами на "воздушных авианосцах", способными выпускать и принимать миниатюрные летательные аппараты, пишет The Drive. Подобные эксперименты возобновились в 70-х годах - в качестве "авианосца" использовался специальным образом модифицированный Boeing 747, - и в наши дни. Проект Gremlin предполагает выпуск стаи миниатюрных дронов с борта грузового самолета C-130. Однако там речь идет о дозвуковых летательных аппаратах. Если ЛИИ Громова удастся заставить свою систему работать, это даст российским конструкторам и военным дополнительные возможности, пишет издание. Разработчики гиперзвуковых аппаратов смогут проводить больше испытаний в удобной среде. Военные получат возможность запускать гиперзвуковые разведчики вдали от средств ПВО, а затем безопасно принимать их обратно.

В распоряжении ЛИИ имени Громова есть несколько летающих лабораторий на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Ранее институт сообщал о планах подготовить к испытаниям гиперзвуковых аппаратов Ил-76МД с заводским номером 5209.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
C-130
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Boeing
ЛИИ им. Громова
Проекты
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
МАКС-20XX
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