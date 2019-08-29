Войти
29.08.2019
Интерфакс-АВН

Москва продолжит оказывать содействие в оснащении армии и сил безопасности Афганистана - Лавров

813
0
-1
Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Мы в более предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана", - сказал Лавров в среду в Москве.

Он отметил, что Афганистан "пока не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы, поэтому такие усилия должны продолжаться".

Лавров также заявил, что в силу ряда причин, в том числе из-за "развязывания США и их союзниками войн в Ираке, Ливии, Сирии, так называемое Исламское государство (организация запрещена в РФ, - "ИФ") уже расползается по другим странам, в том числе, и в Афганистан".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
20.06.2016
Стратегический партнер России
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
21.07.2014
«Высокомерие и цинизм»
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
08.02.2010
Куда идут миллиарды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти