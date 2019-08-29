Москва продолжит оказывать содействие в оснащении армии и сил безопасности Афганистана - Лавров

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Мы в более предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана", - сказал Лавров в среду в Москве.

Он отметил, что Афганистан "пока не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы, поэтому такие усилия должны продолжаться".

Лавров также заявил, что в силу ряда причин, в том числе из-за "развязывания США и их союзниками войн в Ираке, Ливии, Сирии, так называемое Исламское государство (организация запрещена в РФ, - "ИФ") уже расползается по другим странам, в том числе, и в Афганистан".