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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Глава ФСВТС допускает в будущем производство автоматов Калашникова в Саудовской Аравии

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Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Жуковский (Московская область). 28 августа ИНТЕРФАКС - Россия поставляет Саудовской Аравии технику в рамках заключенных контрактов, строительство в стране завода по производству автоматов Калашникова возможно в будущем, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев на авиасалоне "МАКС-2019" в среду.

"Я уверен, мы выйдем на эту историю", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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