Глава ФСВТС допускает в будущем производство автоматов Калашникова в Саудовской Аравии
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
Жуковский (Московская область). 28 августа ИНТЕРФАКС - Россия поставляет Саудовской Аравии технику в рамках заключенных контрактов, строительство в стране завода по производству автоматов Калашникова возможно в будущем, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев на авиасалоне "МАКС-2019" в среду.
"Я уверен, мы выйдем на эту историю", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.
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