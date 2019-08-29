Глава ФСВТС допускает в будущем производство автоматов Калашникова в Саудовской Аравии

Жуковский (Московская область). 28 августа ИНТЕРФАКС - Россия поставляет Саудовской Аравии технику в рамках заключенных контрактов, строительство в стране завода по производству автоматов Калашникова возможно в будущем, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев на авиасалоне "МАКС-2019" в среду.

"Я уверен, мы выйдем на эту историю", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.