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29.08.2019
Известия.ru

На авиасалоне МАКС-2019 представлен МиГ-35 нового облика

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Источник изображения: Фото: Александр Ермаков

На открытом 27 августа в подмосковном Жуковском авиасалоне впервые был продемонстрирован российский перспективный многоцелевой истребитель МиГ-35 в новом экспортном облике, сообщает корреспондент "Известий". В первый день выставки самолет осмотрел и выслушал доклад генерального директора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко президент России Владимир Путин.

Согласно пресс-релизу РСК МиГ "измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали характерными особенностями экспортной версии многофункционального авиационного комплекса, созданной в соответствии с пожеланиями потенциальных иностранных заказчиков". Кроме полноразмерной машины изменения в облике отражает и выставленная на стенде ОАК масштабная модель самолета. Под "потенциальными иностранными заказчиками" подразумеваются, вероятно, Индия и страны Ближнего Востока.

К видимым невооруженным взглядом изменениям планера необходимо отнести более высокое хвостовое вертикальное оперение с горизонтальным верхним срезом. Под "обновленной системой бортового радиолокационного оборудования" подразумевается оснащение самолета БРЛС с активной фазированной антенной решеткой. Оснащение таким значительно более эффективным радаром неоднократно анонсировалось как важный этап в развитии программы МиГ-35, однако как минимум первые заказанные Минобороны России самолеты идут с отработанным в производстве радаром "Жук-М", устанавливавшимся на предыдущие модификации модернизированных МиГ-29 (МиГ-29СМТ, МиГ-29К). Стоит считать вероятным, что изменения "экспортной модификации" являются отражением опыта испытаний прототипов и предсерийных самолетов и воплощают очередной этап развития самолетов этого семейства, который будет внедрен в том числе и на серийных машинах, заказ которых планируется в рамках Госпрограммы вооружений до 2027 года.

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Индия
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