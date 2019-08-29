Россия впервые показала Су-57э

Россия на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) впервые представила экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57э, сообщает "Звезда".

Телеканал отмечает, что специально для самолета построили круговой стенд с ковровыми дорожками вокруг, а к кабине летательного аппарата ведет отдельный трап.

Также на МАКС-2019, как пишет "Российская газета", была показана экспортная версия истребителя МиГ-35, особенностью которого стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.

Ранее в августе китайская государственная газета "Хуаньцю шибао" написала, что Пекин может рассмотреть покупку Су-57 у Москвы после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства.

В том же месяце на тренировочных полетах в Жуковском, предшествующих выступлению на МАКС-2019, истребитель Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы. Тогда же самолет исполнил "кобру Пугачева" и "плоский штопор".

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сообщил, что документы на Су-57э почти готовы.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.