Дмитрий Шугаев: Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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ЦАМТО, 28 августа. Москва может поставить Анкаре авиадвигатели и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"По авиационной и двигательной теме будем вести диалог. У нас есть идеи и по сотрудничеству в области средств радиоэлектронной борьбы", – сказал Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.
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