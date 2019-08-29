Дмитрий Шугаев: Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы

ЦАМТО, 28 августа. Москва может поставить Анкаре авиадвигатели и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"По авиационной и двигательной теме будем вести диалог. У нас есть идеи и по сотрудничеству в области средств радиоэлектронной борьбы", – сказал Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.