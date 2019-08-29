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29.08.2019
ЦАМТО

Дмитрий Шугаев: Россия может поставить Турции двигатели и средства радиоэлектронной борьбы

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 28 августа. Москва может поставить Анкаре авиадвигатели и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"По авиационной и двигательной теме будем вести диалог. У нас есть идеи и по сотрудничеству в области средств радиоэлектронной борьбы", – сказал Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.

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Страны
Россия
Турция
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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