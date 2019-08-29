Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Венесуэлой

ЦАМТО, 28 августа. Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"У нас сегодня с Венесуэлой есть действующие контракты, мы, насколько сегодня ситуация позволяет, продолжаем поддерживать боевую готовность ранее поставленной техники. У этой страны есть техника ПВО, те же "Антей-2500", которая требует поддержания боевой готовности, вертолетная и самолетная тематика – все это требует работ по ремонту и поставке запчастей", – сообщил Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.

Кроме того, по его словам, в Венесуэле работают "бригады российских промышленных предприятий", которые помогают ремонтировать технику венесуэльским коллегам.

Как напоминает агентство, в Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись.