Глава Минпромторга рассказал о будущем стратегической авиации

Россия вооружит перспективные бомбардировщики гиперзвуковыми ракетами

Министерство обороны РФ утвердило все технические требования к Перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) 26 августа сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс" глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он сказал, что работы по созданию нового стратегического ракетоносца-бомбардировщика проходят в Публичном акционерном обществе "Туполев" и на предприятиях, участвующих в реализации этой программы, в соответствии с действующими планами. Министр воздержался от предоставления каких-либо дополнительных сведений по этому вопросу.

ПАК ДА (заводское обозначение: "изделие 80") – это не проект по модернизации существующих ныне стратегических бомбардировщиков, а разработка принципиально новой машины с использованием наиболее современных технологий, существующих сегодня в авиастроении.

По официальным данным, бомбардировщик нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", т.е. у него не будет хвостового оперения. Самолет будет летать на дозвуковых скоростях. Компоновка бомбардировщика, о которой впервые было заявлено 6 августа 2013 года, обеспечит ему малую радиолокационную заметность в длинноволновом диапазоне, а дозвуковая скорость предполагает наличие крыла большого удлинения. В техническом задании для ПАК ДА установлена дальность полёта 12 500 километров, а масса полезной нагрузки должна составлять 30 тонн.

Он создается с использованием стелс-технологий, как и как и американские самолеты такого же класса B-2 Spirit и В-21. В конструкции ПАК ДА будут широко использоваться технологии снижения радиолокационной заметности, композиционные материалы и радиопоглощающие покрытия.

Основным вооружением бомбардировщика будут гиперзвуковые ракеты дальнего радиуса действия. В июле 2015 года замминистра обороны Юрий Борисов в одном из интервью подтвердил, что работы по разработке новой ракеты идут. "Она будет не одна, их будет несколько типов – и по дальности, и по возможностям. Их разрабатывается несколько", – заявил Борисов. По словам главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева, главным в комплексе будет ракета с дальностью до семи тысяч километров. Она сама будет решать, когда, куда, с какой скоростью и на какой высоте лететь. Самолёт станет только средством доставки в зону пуска. Помимо стратегических ракет, самолёт будет иметь в своём арсенале и другое высокоточное оружие.

Разработка двигателей для ПАК ДА поручена самарской компания "Кузнецов", в качестве базового взят двигатель НК-32, который устанавливается на стратегическом бомбардировщике Ту-160.

На предприятиях Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ) ведется разработка электронного оборудования для этого комплекса. Между КРЭТ и Объединённой авиастроительной корпорацией существует генеральное соглашение, по которому Концерн создает унифицированное оборудование. Совместно с ПАК "Туполев" КРЭТ также участвует в опытно-конструкторских работах. В самолёте применят не только новые, но и уже опробованные технологии. Часть систем и приборов будет включать образцы последних разработок, которые уже стоят на других новых самолетах и показали высокую надёжность и эффективность. По информации экспертов, бомбардировщик 5-го поколения будет оснащён совершенно новым прицельно-навигационным комплексом, средствами связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Один из ключевых элементов перспективного самолёта – радиолокационная система – разрабатывается НИИ приборостроения им. Тихомирова. При разработке этого радара используется опыт, полученный в работах по бортовым РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), которые были созданы для истребителя пятого поколения СУ-57.

Ранее российские СМИ сообщали что работа над проектом нового бомбардировщика была начата в 2009 году, когда МО РФ подписало контракт с ПАК "Туполев" на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые могут стать крупнейшими по Государственной программе вооружений до 2025 года.

Тогда же главный конструктор ПАК Игорь Шевчук заявил, что научно-исследовательские работы надо рассматривать как создание некоего научно-технического задела по данной тематике. Это не только и не столько военная тематика, сколько проработка вопросов аэродинамики, прочности, новых материалов и технологий.

В конце мая 2013 г. в отделении аэродинамики самолётов и ракет ЦАГИ был завершён первый этап испытаний модели схемы "летающее крыло" при крейсерских скоростях до М=0. 88 и больших числах Рейнольдса (М=0. 2). Исследования проводились в трансзвуковой трубе Т-106 ЦАГИ и были направлены на уточнение аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата. Специальная тематическая модель "летающее крыло" с различными вариантами расположения двигателей и геометрии хвостового оперения была спроектирована и изготовлена в ЦАГИ в 2011 году. В 2012 г. модель испытали в дозвуковых АДТ Т-102 и Т-107. И хотя эти исследования проводились в рамках работ по формированию облика дальнемагистрального пассажирского самолёта, очевидно, что их результаты напрямую проецируются на ПАК ДА.

О ходе работ по модернизированной версии – бомбардировщика Ту-160М – "Белого лебедя" Мантуров сказал, что "в конце 2020 года в рамках госконтракта по заказу Минпромторга России состоится выкатка первого построенного с нуля самолёта Ту-160М". "Параллельно идёт строительство первой партии серийных самолётов по контракту с Минобороны (на 10 машин – ИФ). Кроме того, ведётся глубокая модернизация строевых Ту-160 – эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки", – рассказал министр. По данным ИФ, в объем первой партии составляет 10 машин. По заявлению гендиректора РСК "МиГ" и генконструктора Объединённой авиастроительной корпорации Сергея Короткова, модернизированные бомбардировщики "Белый лебедь" создаются на базе хорошей платформы и будут находиться в эксплуатации 40-50 лет.

Глава Минпромторга также сообщил, что "в этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний" и отметил, что "параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

На вопрос о сроках завершения заводских испытаний" Ту-22М3М и начале поставок бомбардировщика в войска, Мантуров сказал: "Первая опытная машина уже проходит заводские лётные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. В третьем квартале 2020 года самолёты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ). Аналогично программе Ту-95 параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"