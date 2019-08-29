Китай представил на МАКС лазерную систему ПВО и совместный с РФ авиалайнер

Во вторник в рамках работы российского Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском, свои двери для посетителей открыл китайский павильон. На выставке Пекин собирается представить оружие, самолеты и оборудование 20 компаний, в том числе лазерное ПВО и совместно разрабатываемый с Россией самолет.

Источник изображения: topwar.ru

На фоне давления США на Российскую Федерацию и Китай сотрудничество Москвы и Пекина развивается. КНР впервые выступает в качестве страны-партнера авиасалона МАКС. Ранее Пекин уже участвовал в российском авиасалоне, но в более низком статусе. По сравнению с прошлыми годами, Китай отправил на выставку большее количество компаний и экспонатов, зарезервировав за собой порядка 3000 квадратных метров выставочной площади.

Перед открытием китайского павильона во вторник утром перед ним собралась толпа посетителей, жаждущих увидеть, что выставят китайские производители.

Главным экспонатом, представленным Китаем, по мнению издания Global Times, является большой самолет-амфибия AG600 компании AVIC (Aviation Industry Corporation of China): машина впервые экспонируется за рубежом. Также частью китайской экспозиции стали истребитель JF-17, разработанный совместно Пекином и Исламабадом, и беспилотники серии Wing Loong-2 ("Илун-2").

AVIC считает, что МАКС, крупнейшее авиашоу в Содружестве Независимых Государств, имеет серьезное региональное и международное влияние. Согласно Global Times, Aviation Industry Corporation of China рассматривает салон как беспроигрышное мероприятие, позволяющее компании расширить свои связи с мировой авиационной отраслью и способствующее углублению китайско-российского авиационного сотрудничества. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Корпорация China Electronics Technology Group (CETC) представила CU42, первый в Китае большой двухмоторный беспилотный летательный аппарат. Дрон способен нести разнообразную полезную нагрузку, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра задач, таких как борьба с терроризмом, пограничное патрулирование, спасательные и географические исследование. CETC также продемонстрировал коллекцию полупроводниковых радиочастотных компонентов.

Источник изображения: topwar.ru

Китайская коммерческая авиастроительная корпорация (COMAC) представила пассажирские самолеты C919 и CR929. Последний из них, широкофюзеляжный лайнер, рассчитанный на 200-300 человек, разрабатывается совместно с российской Объединенной Авиастроительной Корпорацией. Компания привезла на выставку полномасштабную модель одного из модулей CR929.

Соглашение о совместной разработке лайнера CR929 было подписано в 2014 году во время визита российского президента Владимира Путина в Китай. Общая стоимость разработки оценивается в 13-20 миллиардов долларов США. Первые заказы партнеры планируют получить в 2019 году, а в первый полет самолет отправится не позже 2022 года. Серийное производство запланировано на 2026-2027 годы.

Китайская научно- техническая аэрокосмическая корпорация продемонстрировала двухступенчатые ракеты-носители "Чанчжэн-7", а также зонды для полета на Марс, а Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) представила лазерный комплекс ПВО LW-30.

Комплекс мощностью 30 кВт состоит из автомобиля радиолокационного управления и связи, машины с боевым лазером и машины со вспомогательным оборудованием. Лазер может использоваться для поражения оптико-электронных средств наведения высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других воздушных целей.