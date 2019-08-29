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29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа доля ВВС в объеме выручки российского ОПК

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Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Доля продукции для ВВС в структуре российской оборонной выручки составляет порядка 50%, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Доля ВВС находится в районе 50% и не снижалась, в то время как доля средств противовоздушной обороны увеличилась до 20%. Стоит отметить, что важной является тема радиоэлектронной борьбы, у нас есть что предложить в сфере беспилотных летательных аппаратов", – передает ТАСС слова Шугаева.

Он добавил, что Су-35 и Су-57Э считаются наиболее перспективными с точки зрения экспорта.

"За последнее время мы хорошо продвинулись по Су-35. Одновременно на мировой рынок продвигается и Су-57Э, на который оформлен паспорт экспортного облика. В области военно-транспортной авиации продвигаются военно- транспортные самолеты Ил-76МД-90АЭ и Ил-112ВЭ, а также вертолеты Ми-38Т", – добавил он.

Напомним, ранее в среду Шугаев заявил, что Россия и Турция провели консультации по поставке истребителей Су-35 или Су-57.



Дмитрий Зубарев

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