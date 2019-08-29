Россия и Турция начали консультации по поставке истребителей

Россия и Турция провели консультации по поставке истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен, рано говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации", – передает РИА "Новости" слова Шугаева.

Он заявил также, что второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель.

"Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим", – сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.

Он добавил, что Москва может поставить Анкаре авиадвигатели и средства РЭБ.

"По авиационной и двигательной теме будем вести диалог. У нас есть идеи и по сотрудничеству в области средств радиоэлектронной борьбы", – сказал Шугаев.

Напомним, во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести.

Дмитрий Зубарев