Россия собралась помочь Турции в создании истребителя пятого поколения

Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"У них есть проект TF-X (проект истребителя пятого поколения – прим. ВЗГЛЯД), мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша промышленность, в принципе, готова", – передает РИА "Новости" слова Шугаева в ходе авиасалона МАКС-2019.

Напомним, во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести.

Дмитрий Зубарев