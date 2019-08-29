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29.08.2019
Lenta.ru

SpaceX испытала маневрирующий лунный корабль

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@elonmusk / Twitter

Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух, после чего сманеврировал в сторону. Соответствующее видео опубликовал в Twitter глава американской компании Илон Маск.

Всего в ходе тестов, длившихся 57 секунд, Starhopper поднялся на высоту примерно 150 метров, затем отклонился в сторону на расстояние около 100 метров, после чего начал постепенно опускаться.

25 июля прототип Starship впервые поднялся на высоту около 20 метров, после чего сманеврировал на несколько метров в сторону. Ранее в том же месяце испытания Starhopper сопровождались возгораниями: сначала пожар произошел на пусковой площадке, затем летательный аппарат загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor.

В ноябре 2018 года Маск заявил, что вторую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR (Big Falcon Rocket).

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

Starhopper получил один ракетный двигатель Raptor. В настоящее время SpaceX работает над еще двумя прототипами Starship (Mk 1 и Mk 2), каждый из которых будет оснащаться тремя Raptor. Данные образцы планируется испытывать на площадках в Техасе и Флориде (США), а работающие над ними коллективы инженеров, по замыслу Маска, будут конкурировать между собой.

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SpaceX
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Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Луна
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