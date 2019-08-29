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29.08.2019
Военно-промышленный курьер

Чеченские вездеходы полнят авотопарк Росгвардии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Росгвардия закупила восемь багги "Чаборз" М-3, которые производятся в Чечне. Вехдеходы рассчитаны на перевозку военнослужащих и грузов и используются на труднопроходимых территориях, в том числе в горах и в условиях бездорожья.

По словам генерального директора чеченского завода Александра Сирыка, военные багги оборудованы кронштейнами для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии, пишет ТАСС. Завод выпускает и другие модификации багги, четырех  и шестиместные, в том числе и для гражданского использования.

Первую партию вездеходов "Чаборз" М-3, которые были разработаны в Российском университете спецназа в Чечне, Росгвардия получила еще в октябре 2018 года. Они пополнили парк военной техники, а до этого их испытали в труднодоступных районах и продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
АГС-30
Система поражения "Ратник"
Компании
Росгвардия
Чаборз
Проекты
Арктика
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