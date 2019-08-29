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29.08.2019
Интерфакс-АВН

"РТ-Техприемка" и КРЭТ реализуют комплексный проект по развитию радиоэлектронной отрасли

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Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014».
Источник изображения: http://kret.com/

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве в сфере повышения качества подписали компании "РТ-Техприемка" и КРЭТ в рамках Международного авиакосмического салона "МАКС-2019", которые работает в подмосковном Жуковском.

"КРЭТ и "РТ-Техприемка" реализуют комплекс мер, направленный на устойчивое развитие организаций радиоэлектронной отрасли. Основными направлениями работы станут развитие системы менеджмента качества и производственной системы, а также мониторинг и повышение качества продукции", - сказано в сообщении пресс-службы АО "РТ-Техприемка", поступившем в "Интерфакс" в среду.

Отмечается, что "особое внимание будет уделено автоматизации и повышению эффективности производственных процессов, что обеспечит сокращение сроков выполнения заказов и снижение уровня брака".

"Ключевой целью проекта является повышение конкурентоспособности и надежности продукции организаций концерна. Сотрудничество компаний осуществляется в рамках выполнения Стратегии развития госкорпорации "Ростех" (в состав которой входят "РТ-Техприемка" и КРЭТ, - "ИФ") до 2025 года в части повышения операционной эффективности", - информирует пресс-служба.

Генеральный директор АО "РТ-Техприемка" Владлен Шорин отмечает, что "успех современной компании обусловлен в первую очередь высокими показателями эффективности производства". "В связи с этим развитие системы менеджмента качества, оптимизация и автоматизация процессов и снижение уровня брака являются неотъемлемыми требованиями сегодняшнего рынка", - цитирует Шорина пресс-служба.

Гендиректор выразил уверенность, что реализация соглашения станет существенным фактором укрепления позиций партнеров на российском и международном рынках.

В свою очередь заместитель генерального директора АО КРЭТ Максим Моторин считает, что подписание соглашения дает возможность "обеспечить единство реализации политики в области построения системы управления качеством как внутри концерна, так и в соответствии с общим направлением госкорпорации".

"Уверен, - сказал Моторин, - что наши договоренности с компанией "РТ-Техприемка" позволят добиться высоких результатов".

"РТ-Техприемка" является Центром компетенций "Ростеха". Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов, поставляемых для производства изделий авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центры компетенций системы управления качеством "Ростеха" и центр сертификации "Ростех-сертификат", осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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