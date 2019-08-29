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29.08.2019
Lenta.ru

Посадку F-35B на "Королеву Елизавету" показали глазами пилота

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@lfx160219 / Twitter

Посадку истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосец Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") показали глазами пилота, использующего нашлемный дисплей Helmet-Mounted Display (HMD). На ролик в Twitter обратило внимание The Drive.

Издание отмечает, что представленное видео можно сопоставить с записью тренажера, предназначенного для обучения пилотов F-35B Lightning II.

В октябре 2018 года F-35B Lightning II впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом на Queen Elizabeth.

В сентябре того же года на авианосец Queen Elizabeth, находящийся у восточного побережья Северной Америки, впервые совершили посадку два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США, управляемые британскими летчиками.

По заказу Королевского ВМФ Великобритании Lockheed Martin оснастила F-35B Lightning II системой вертикальной посадки с пробегом SRVL (Shipborne rolling vertical landing), которая позволяет переносить больше вооружений и топлива без необходимости облегчения веса самолета при посадке (до примерно 1,8 тонны). Аналогичные возможности получали советский штурмовик Як-38, британский истребитель Harrier и американский конвертоплан V-22 Osprey.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
Harrier
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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