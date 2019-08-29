США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК

Американская армия ищет новые способы противостояния "российской угрозе". Одним из новых видов вооружения, которые она в перспективе собирается применять против России, является израильская управляемая ракета Spike Non-Line-Of-Sight (NLOS), давно применяемая ЦАХАЛ и которую американцы впервые испытывают в качестве нового оружия для вертолета AH-64E.

Источник изображения: topwar.ru

В горной пустыне Аризоны вертолет AH-64E, скрытый за 500-метровой скалой, запускает ракету по цели, представляющей собой российский зенитный ракетный комплекс средней дальности "Панцирь", расположенный на противоположном склоне. Американский вертолет, находящийся вне потенциальных пределов досягаемости ЗРК, смог нанести удар управляемой ракетой Spike производства израильской компании Rafael.

Тестирование проводилось на сверхмалых высотах. Одним из проверочных испытаний стала потеря связи с ракетой на последних секундах перед поражением цели. В рамках этого теста проверялась способность Spike NLOS автоматически навестись на объект в подобной ситуации. Наведение на цель осуществлялось посредством БПЛА.

Вооруженные силы Соединенных Штатов стремятся расширить номенклатуру своих авиационных боеприпасов, поскольку средства удаленного поражения вне зоны прямой видимости становятся все более важными для будущих военных операций.

Стрельбы, прошедшие на днях, стали уже вторым испытанием для израильской ракеты. Эксперимент в Юме был разработан и проведен кросс-функциональной группой Future Vertical Lift, которая отвечает за модернизацию авиационных средств армии США.

Испытания продолжатся

В планах Службы проведение еще трех испытательных выстрелов ракеты Spike с вертолета "Апач". В июле ВС США уже проводили схожие испытания с данной ракетой в Израиле, используя местную версию AH-64 Delta: там ракета используется на вертолетах этого типа минимум с 2017 года.

Успешное применение боеприпаса Израилем (в частности, против "Панциря" в Сирии) и его растущая в мире популярность (например, недавно был заключен контракт Литва получила боевые машины Boxer, оснащенные ракетами Spike NLOS), а также потребность ВС США в новых авиационных ракетах повышает верность принятия Spike на вооружение американской армии.

Дальнобойный высокоточный боеприпас типа Spike NLOS способен поражать цели на расстоянии 32 км. Данная ракета рассматривается не только как оружие для "Апача", ее рассматривают и как потенциальное оружие для перспективного разведывательно-штурмового самолета: его закупку, вместе с еще одной аналогичной платформой, армия США планирует совершить в ближайшем будущем.

Мы всегда выступаем за конкуренцию, но эта нынешняя ракета Spike, если испытания и далее будут успешными, соответствует многим нашим пороговым требованиям.

- сказал Уолли Руген в интервью Defense News.

Если контракт будет подписан, то скорее всего будет основано совместное предприятие, а производством ракет займется компания Lockheed Martin на своем заводе в Трои, штат Алабама.

В тоже время генерал Майк Мюррей, отметил, что новая ракета большей дальности не будет выступать в качестве замены производимой "Локхидом" ракеты Hellfire, которая имеет дальность примерно 8 километров. По словам генерала, армия хочет иметь в своем распоряжении несколько альтернативных вариантов.