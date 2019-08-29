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29.08.2019
Военное обозрение

В странах НАТО болезненно отреагировали на интерес Эрдогана к Су-57

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Средства массовой информации ряда стран, входящих в НАТО, показывают, что власти достаточно болезненно отреагировали на появление президента натовской Турции на МАКС-2019. Напомним, что накануне Эрдоган прибыл в Жуковский в качестве главы турецкой делегации и в полушутливой форме поинтересовался у Владимира Путина, летает ли Су-57 и можно ли этот самолёт купить. То, как Су-57 летает, Эрдогану показали российские лётчики. Президент России ответил Эрдогану, что купить самолёт можно.

Источник изображения: topwar.ru

Именно заинтересованность Эрдогана в российском истребителе нового поколения и вызвала болезненную реакцию в НАТО.

В частности, норвежские СМИ ёрничают по поводу показа Су-57 турецкому президенту. Газета Aftenposten решила в своём материале назвать российский самолёт "так называемым истребителем пятого поколения".

В американских СМИ пишут о том, что Эрдоган "блефует, пытаясь напугать Вашингтон демонстрацией желания приобрести истребители у русских".

Немецкое издание Bild пишет, что Эрдогану приходится демонстрировать тёплые отношения с Москвой, так как недавно российская военная полиция фактически предотвратила наступление армии Асада на турецкий наблюдательный пункт в Мореке (Идлиб) и на севере провинции Хама. Издание отмечает, что Эрдогану всё сложнее вести войну на два фронта – против курдов и против сирийской армии. При этом в Германии некоторые эксперты считают, что Эрдогану "нужно больше контактировать с НАТО, а не с Россией, для решения проблем турецкой безопасности". И это говорят в Германии, которую саму критикуют в НАТО за "недостаточное финансирование организации".

Некоторое время назад турецкие власти заявили, что могут рассмотреть вопрос покупки истребителей у России, если США окончательно откажут Анкаре в продаже F-35.

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