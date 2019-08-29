Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), в рамках программы создания нового самолета на замену Ан-2, вышел с предложением создать одномоторный моноплан на 9 пассажиров. Об этом сообщил главный конструктор завода по самолетостроению Вадим Демин.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Демина, новый самолет, разрабатываемый на замену Ан-2, должен быть монопланом с высоко расположенным подкосным крылом. Такая схема, по мнению главного конструктора, по сравнению с бипланом, проще в изготовлении, обслуживании и ремонте, а также имеет большее аэродинамическое качество и, соответственно, лучшие крейсерские характеристики.

Благодаря такой конструкции планера самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов

- заявил Демин в кулуарах МАКС-2019, добавив, что УЗГА будет выходить с предложением о создании именно одномоторного моноплана вместимостью 9 пассажиров на замену Ан-2.

Ранее в Минпромторге сообщили, что на замену легендарному Ан-2 будет разработан новый самолет вместимостью 9 - 14 пассажиров. Планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе Ан-2, выпускаться не будет, однако наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

В авиапроме пояснили, что решение о дальнейшей судьбе самолета "Байкал", а также, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет приниматься в сентябре. Работы по созданию нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 начнутся уже в этом году, первый опытный образец самолета для статических испытаний должен быть готов до декабря следующего года.