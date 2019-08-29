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29.08.2019
ТАСС

Россия и Турция обсуждают поставку истребителей пятого поколения Су-57

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Коллаж: Су-57 с турецкой символикой
Коллаж: Су-57 с турецкой символикой.
Источник изображения: topwar.ru

Стороны также обсуждают поставку в Турцию российских систем радиоэлектронной борьбы и истребителей Су-35

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают возможность поставки в республику российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом журналистам в ходе 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несомненно важные переговоры сегодня будут с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином Демиром. Продолжим обсуждение наших тем, которые на повестке стоят,... дальнейшей возможной поставки Су-57", - сказал Шугаев.

Поставки российских систем РЭБ и Су-35

Он добавил, что Россия и Турция также обсуждают поставку республике российских систем радиоэлектронной борьбы, истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

"Кроме того, на повестке дня у нас вопрос по возможным поставкам и сотрудничеству в сфере радиоэлектронной борьбы", - добавил он.

Поставки С-400 в Турцию

Авиация Минобороны РФ выполнит несколько десятков рейсов в ходе второго этапа поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. 

Директор ФСВТС отметил, что вторая поставка, начавшаяся 27 августа, будет выполнена также воздушным транспортом, совершат "несколько десятков рейсов". "Это, конечно, прежде всего авиация Министерства обороны", - сказал Шугаев.

Поставки продлятся несколько недель, отметил глава ФСВТС.

Шугаев добавил, что авиация МЧС не будет участвовать в новой поставке, так как занята борьбой с пожарами внутри страны.

Директор службы сообщил, что обучение турецких специалистов на С-400 завершится в РФ в конце 2019-го - начале 2020 года. "Обучение турецких специалистов продолжается. В конце этого года - начале следующего года мы завершим [обучение]. Собственно, это даст возможность поставить на боевое дежурство С-400 в Турции совместными усилиями, как и предусмотрено контрактом", - отметил он.

В новость были внесены изменения (11:19 мск) - добавлена информация по тексту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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