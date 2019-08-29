Новейшую систему управления для вертолета Ка-62 представили на МАКС-2019

Система управления включает в себя блоки коммутации, блоки удаленных концентраторов сигналов и пульты управления

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представил на авиасалоне МАКС-2019 новейшую систему управления оборудованием для многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Система позволит значительно повысить эксплуатационные качества многоцелевого вертолета, в том числе снизить загрузку экипажа в полете, уменьшить массу оборудования, сократить время и повысить качество технического обслуживания", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

Как уточнили в концерне, аппаратура прошла все необходимые испытания, в будущем она может войти в комплектацию других перспективных вертолетов.

Система управления включает в себя блоки коммутации, блоки удаленных концентраторов сигналов и пульты управления, обслуживает более 30 вертолетных систем. Она является "сердцем" электроснабжения всей электронной бортовой аппаратуры вертолета.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.